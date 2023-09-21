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    11:23, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Вопросы межрелиогиозного и межконфессионального сотрудничества обсудили в ООН

    МИД РК
    Фото: пресс-служба МИД РК

    Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл переговоры с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Глава МИД Казахстана поблагодарил М.Моратиноса за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также за его личный вклад в дело укрепления межцивилизационного диалога.

    М. Нуртлеу подчеркнул, что миссия Альянса Цивилизаций по наведению мостов между различными религиями и культурами созвучна с основными целями и задачами Съезда мировых и традиционных религий.

    В ходе встречи М. Моратинос высоко оценил уникальность Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который предоставляет возможность для продвижения межрелигиозного и межконфессионального диалога, а также отметил важность принятия итоговой Декларации VII Съезда. По итогам встречи стороны договорились об организации в 2024 году в штаб-квартире ООН совместного мероприятия для продвижения идей, изложенных в Декларации VII Съезда.

    Справочно: Альянс Цивилизаций был создан в 2005 году по инициативе бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, Испании и Турции. Главной целью Альянса является налаживание между странами, организациями, гражданским обществом и частным сектором для улучшения межкультурного диалога между различными религиями и сообществами. Группа друзей Альянса на сегодняшний день насчитывает 160 стран.

    Теги:
    Международная деятельность РК МИД РК
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