Вопросы межрелиогиозного и межконфессионального сотрудничества обсудили в ООН

Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провёл переговоры с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Глава МИД Казахстана поблагодарил М.Моратиноса за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также за его личный вклад в дело укрепления межцивилизационного диалога.

М. Нуртлеу подчеркнул, что миссия Альянса Цивилизаций по наведению мостов между различными религиями и культурами созвучна с основными целями и задачами Съезда мировых и традиционных религий.

В ходе встречи М. Моратинос высоко оценил уникальность Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который предоставляет возможность для продвижения межрелигиозного и межконфессионального диалога, а также отметил важность принятия итоговой Декларации VII Съезда. По итогам встречи стороны договорились об организации в 2024 году в штаб-квартире ООН совместного мероприятия для продвижения идей, изложенных в Декларации VII Съезда.

Справочно: Альянс Цивилизаций был создан в 2005 году по инициативе бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, Испании и Турции. Главной целью Альянса является налаживание между странами, организациями, гражданским обществом и частным сектором для улучшения межкультурного диалога между различными религиями и сообществами. Группа друзей Альянса на сегодняшний день насчитывает 160 стран.