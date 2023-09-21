Казахстан популярен у мужчин-туристов

По данным информационной системы eQonaq, за три летних месяца в Казахстане побывали 448 тысяч иностранных туристов. Из них 64,6% — это мужчины. А большинство иностранных гостей — люди в возрасте от 30 до 44 лет, передает со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта МИА "Казинформ".

Город Алматы лидирует среди регионов по количеству иностранных гостей. В южной столице побывали более 139 тысяч туристов. На втором месте — Астана. В летний сезон в столице остановились 68 тысяч иностранных гостей. Тройку лидеров замыкает Алматинская область. Здесь побывали около 34 тысяч иностранцев.

Запад страны тоже пользуется популярностью у туристов из-за рубежа. Так, за три летних месяца в Мангистаускую область прибыли более 28 тысяч иностранцев, в Атыраускую — более 25 тысяч иностранных туристов.