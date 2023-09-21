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    11:21, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан популярен у мужчин-туристов

    иностранные туристы
    Фото: Максат Шагырбаев/МИА "Казинформ"

    По данным информационной системы eQonaq, за три летних месяца в Казахстане побывали 448 тысяч иностранных туристов. Из них 64,6% — это мужчины. А большинство иностранных гостей — люди в возрасте от 30 до 44 лет, передает со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта МИА "Казинформ".

    Город Алматы лидирует среди регионов по количеству иностранных гостей. В южной столице побывали более 139 тысяч туристов. На втором месте — Астана. В летний сезон в столице остановились 68 тысяч иностранных гостей. Тройку лидеров замыкает Алматинская область. Здесь побывали около 34 тысяч иностранцев.

    Запад страны тоже пользуется популярностью у туристов из-за рубежа. Так, за три летних месяца в Мангистаускую область прибыли более 28 тысяч иностранцев, в Атыраускую — более 25 тысяч иностранных туристов.

    «В Акмолинскую область прибыли около 21 тысячи иностранных туристов, в Жамбылскую, Актюбинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области — более 14 тысяч. В целом, число иностранных гостей, прибывших в Казахстан с начала года, увеличилось в 1,8 раза. Ожидается, что до конца 2023 года страну посетят 1,4 млн туристов из других стран», — сообщила официальный представитель Министерства туризма и спорта РК Молдир Абдуалиева.

    Теги:
    Туризм Алматы Мангистауская область Астана
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