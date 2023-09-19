Почему ухудшилось уличное освещение в Алматы

Алматинцы все чаще стали жаловаться на отсутствие уличного освещения. В акимате города сообщили, что проблемы возникли из-за неисполнения договорных обязательств компании-поставщика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2018 году управление энергетики и водоснабжения Алматы, а также подведомственная организация «Алматы Қала Жарық» (АКЖ) заключили договор государственно-частного партнерства (ГЧП) по проекту «Модернизация наружного освещения города» с частным партнером – консорциумом. В его составе три компании: ABM-Вuilding 2007, ТОО «Электроремонт» и ТОО «ABM-Project».

«Согласно договору, с 2020 года объем работ по текущему ремонту увеличился более чем в 2,5 раза по отношению к работам по модернизации. По договору частный партнер в период 2019-2023 годов должен был инвестировать 8,1 млрд тенге, но по факту вложил лишь часть из них. То есть программа модернизации линий наружного освещения города не была выполнена полностью, и результат не заставил себя ждать», - сообщили в компании «Алматы Қала Жарық».

Компенсация операционных затрат ежегодно увеличивалась по заявке частного партнера: за период 2019-2023 годов расходы на текущий ремонт выросли с 12,08 до 28,5 млрд тенге.

«Это доказывает значительное ухудшение состояния сети наружного освещения города в период работы частного партнера. Превышение суммы на текущий ремонт за указанный период составило 16,5 млрд тенге, что в 2,3 раза больше изначальной стоимости», - заявили в АКЖ.

Частный партнер на протяжении всего периода сотрудничества неоднократно нарушал сроки выполнения работ по проектированию, модернизации и вводу в эксплуатацию объектов ГЧП, а некоторые работы и вовсе были сданы с дефектами, и их консорциум не устранял в срок, продолжили в «Алматы Қала Жарық».

«Частный партнер пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной и конкурсной документации, а также государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, пожарной безопасности, гражданской защиты. Как результат, периодически возникают поломки в сетях городского освещения, что вызывает справедливое возмущение жителей Алматы. Они это постоянно озвучивают на встречах с представителями акимата Алматы, в СМИ и социальных сетях, выражая недовольство работой госорганов и коммунальных служб», - сказал руководитель «Алматы Қала Жарық» Игорь Мысик.

Мониторинг и анализ обращений жителей города Алматы, поступающих в общественную приемную города, показал, что каждая вторая жалоба касается проблем с освещением. Так, с начала 2022 года количество жалоб, поступивших в диспетчерскую АКЖ, увеличилось в два раза, и на сегодня уже набралось более 20 тысяч жалоб на качество наружного освещения.

«В городе были обнаружены открытые шкафы управления уличным освещением, что создает риски доступа и удара электрическим током, в особенности для детей. Встречались факты отсутствия заземления на опорах, которые приводили к искрению линий и также является угрозой жизни граждан», - отметил Игорь Мысик.

Спикер добавил, что на сегодня было принято решение подать иск в суд на расторжение договора с частным партнером.

«Касательно инвестированных частным партнером финансовых средств в размере 29 млрд тенге, претензии не обоснованы. Поясняем, что согласно договору ГЧП возмещение инвестированных финансовых средств проводится согласно графику платежей. На сегодняшний день акиматом возмещено 17,5 млрд тенге. Возмещение оставшихся финансовых средств планировалось осуществить до конца 2025 года», - заявили в АКЖ.

Чтобы улучшить ситуацию с уличным освещением в Алматы и избежать перебоев со светом на улицах мегаполиса, линии наружного освещения, неохваченные модернизацией, переходят в управление районных акиматов.

«Изначально договором ГЧП предусматривалась модернизация систем наружного освещения путем замены всех старых натриевых светильников на новые энергосберегающие. С 2019 по 2023 год частный партнер обязался заменить 44 тысячи светоточек, хотя на самом деле документально подтверждена модернизация не более 13,5 тысяч светоточек. То есть работы выполнены на 35%», - уверены в АКЖ.

В подведомственной организации акимата считают, что вышеуказанные обстоятельства явно подтверждают несостоятельность частного партнера по надлежащему исполнению обязательств по договору.

«Со своей стороны государственные партнеры в лице управления энергетики и водоснабжения и «Алматы Кала Жарык» возмещали частному партнеру вложенные инвестиции согласно графику платежей. На сегодня выплачено 6,1 млрд тенге, то есть 50%, оставшаяся сумма подлежала выплате до конца 2025 года в случае исполнения обязательств по договору ГЧП частным партнером», - пояснили в АКЖ.

Сообщается, что со стороны АКЖ в адрес частного партнера в письменном виде неоднократно направлялись соответствующие замечания и претензии.

«Однако замечания по настоящее время остаются невыполненными. Вследствие чего жители города остаются без надлежащего наружного освещения в темное время суток. Причинами таких нарушений является отсутствие техники и квалифицированных бригад на всей территории города у частного партнера», - дополнили в ведомстве.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев ответил на жалобы жителей об отсутствии уличного освещения. По словам градоначальника, до конца 2025 года мегаполис будет охвачен стопроцентным освещением.