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    08:24, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Бейруте обстреляли посольство США

    Бейрут
    Фото: Anadolu Agency

    Здание посольства США в Бейруте было обстреляно людьми, личность которых пока не установлена, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Анадолу.

    По сообщениям ливанских СМИ, на здание посольства США в Бейруте, расположенное на севере столицы, было организовано вооруженное нападение.

    В результате обстрела несколько пуль попали в главные ворота здания и автомобили, стоящие на парковке перед ними.

    О том, из какого оружия было совершено нападение и есть ли жертвы или раненые, не сообщается.

    Посольство пока не делало заявления по поводу нападения.

    Примечательно, что этот инцидент совпал с 39-й годовщиной нападения на здание посольства США с помощью заминированного автомобиля 20 сентября 1984 года.

    Тогда террористы атаковали штаб морских пехотинцев в Хальде, рядом с международным аэропортом Бейрута.

    Грузовик, начиненный взрывчаткой, прорвался через ограждения к военным казармам. В результате погиб 241 пехотинец.

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