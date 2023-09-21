В Бейруте обстреляли посольство США

Здание посольства США в Бейруте было обстреляно людьми, личность которых пока не установлена, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Анадолу.

По сообщениям ливанских СМИ, на здание посольства США в Бейруте, расположенное на севере столицы, было организовано вооруженное нападение.

В результате обстрела несколько пуль попали в главные ворота здания и автомобили, стоящие на парковке перед ними.

О том, из какого оружия было совершено нападение и есть ли жертвы или раненые, не сообщается.

Посольство пока не делало заявления по поводу нападения.

Примечательно, что этот инцидент совпал с 39-й годовщиной нападения на здание посольства США с помощью заминированного автомобиля 20 сентября 1984 года.

Тогда террористы атаковали штаб морских пехотинцев в Хальде, рядом с международным аэропортом Бейрута.

Грузовик, начиненный взрывчаткой, прорвался через ограждения к военным казармам. В результате погиб 241 пехотинец.