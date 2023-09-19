Более 165 дворов и общественных пространств благоустроят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о благоустройстве дворов и общественных пространств, со ссылкой на официальный сайт столичного акимата передает МИА "Казинформ".

- Перед застройщиками наравне с качеством стройработ также ставим задачи по должному подведению всей необходимой инфраструктуры, благоустройству дворов и озеленению территории. Так, пересмотрели планы по озеленению территорий ЖК, которые сдаются в текущем году. Количество зеленых насаждений увеличили в 2,5 раза, - написал аким Астаны.

Таким образом, частные застройщики высадят на территории своих ЖК более 100 тыс. зеленых насаждений. Первым этапом охватываем более 100 ЖК. Также требования есть по благоустройству дворов.

- Со своей стороны мы также продолжаем работать над благоустройством города. В текущем году количество благоустроенных дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары) составит более 165, - рассказал Женис Касымбек.

В городе появились новые пешеходные променады по К. Мунайтпасова, Бейбитшилик, под мостами «Амман» и «Абылайхана» созданы пешеходные переходы. Они связали парковые кластеры вдоль р. Акбулак. Преображаются исторические улицы центральной набережной, благоустроены «Аллея журналистов», сквер возле Триумфальной арки и многое другое.