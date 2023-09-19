РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:19, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 165 дворов и общественных пространств благоустроят в Астане

    Более 165 дворов и общественных пространств благоустроят в Астане
    Фото: пресс-служба акимата Астаны

    Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о благоустройстве дворов и общественных пространств, со ссылкой на официальный сайт столичного акимата передает МИА "Казинформ".

    - Перед застройщиками наравне с качеством стройработ также ставим задачи по должному подведению всей необходимой инфраструктуры, благоустройству дворов и озеленению территории. Так, пересмотрели планы по озеленению территорий ЖК, которые сдаются в текущем году. Количество зеленых насаждений увеличили в 2,5 раза, - написал аким Астаны.

    Таким образом, частные застройщики высадят на территории своих ЖК более 100 тыс. зеленых насаждений. Первым этапом охватываем более 100 ЖК. Также требования есть по благоустройству дворов.

    - Со своей стороны мы также продолжаем работать над благоустройством города. В текущем году количество благоустроенных дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары) составит более 165, - рассказал Женис Касымбек.

    В городе появились новые пешеходные променады по К. Мунайтпасова, Бейбитшилик, под мостами «Амман» и «Абылайхана» созданы пешеходные переходы. Они связали парковые кластеры вдоль р. Акбулак. Преображаются исторические улицы центральной набережной, благоустроены «Аллея журналистов», сквер возле Триумфальной арки и многое другое.

    Теги:
    Акимат Астана Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!