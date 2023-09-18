Задержаны руководители АО «Продкорпорация»

Антикоррупционной службой в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения хищения стратегического сырья – зерна, проводится работа по выявлению коррупционных правонарушений в деятельности АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация». В коррупции изобличен ряд руководителей региональных филиалов и подведомственных организаций Продкорпорации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При попытке дачи взятки для сокрытия факта хищения зерна изобличены бывший директор хлебных баз и его пособники. Подозреваемые с санкции суда заключены под стражу. Проводится досудебное расследование.

В Астане завершено расследование в отношении директора финансового департамента и главного менеджера АО «Продкорпорация». Следствием установлено, что они получили взятку в сумме 800 тысяч тенге от руководителя коммерческой организации за выдачу товарного кредита в виде пшеницы. Обвиняемые преданы суду.

По результатам комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий изобличен директор Костанайского областного представительства АО «Продкорпорация». Он подозревается в получении взятки в сумме 350 тысяч тенге от представителя ТОО якобы за положительное и беспрепятственное решение вопроса получения товарного кредита в количестве 100 тысяч тонн пшеницы. Проводится досудебное расследование.

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