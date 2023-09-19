Канада и Индия в центре международного скандала на фоне политического убийства

Грандиозный международный скандал разразился между Индией и Канадой в связи с убийством сикхского лидера Хардипа Сингха Ниджара на канадской территории, передает со ссылкой на CNN МИА «Казинформ».

Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата Павана Кумара Рая после того, как премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что у разведки страны есть «заслуживающие доверия» данные о том, что между смертью Ниджара и индийским государством есть связь.

«В течение последних нескольких недель канадские службы безопасности активно расследовали заслуживающие доверия утверждения о потенциальной связи между агентами правительства Индии и убийством канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара», — заявил Трюдо в парламенте в понедельник, добавив, что его правительство предпримет все необходимые шаги, чтобы «привлечь виновных в этом убийстве к ответственности».

Высылку индийского дипломата подтвердила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая также отметила, что этот человек является главой индийской разведки в Канаде.

Убитый Ниджар был видным сикхским лидером в провинции Британская Колумбия. По данным местной полиции, в июне этого года он был застрелен в своем грузовике двумя вооруженными людьми в масках возле сикхского храма в Суррее. Его смерть шокировала и возмутила общину сикхов в Канаде, которая сейчас насчитывает сотни тысяч человек.

Несколько лет назад Индия объявила Ниджара террористической угрозой, назвав его участником сепаратистского движения сикхизма.

Трюдо также заявил, что на прошлой неделе на саммите G20 он поднял вопрос по поводу убийства в личном разговоре с премьер-министром Индии Нарендры Моди.



«Любое участие иностранного правительства в убийстве канадского гражданина на канадской земле является неприемлемым нарушением нашего суверенитета», — сказал он.

Стоит отметить, что пока канадская полиция никого не арестовала в связи с убийством Ниджара.

Во вторник Министерство иностранных дел Индии заявило в своем заявлении, что отвергает претензии канадского премьер-министра, передает BBC News.