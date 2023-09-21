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    11:51, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Удешевленное топливо для сушки зерна выделили аграриям СКО

    гсм
    Фото: МИА "Казинформ"

    Аграриям Северо-Казахстанской области выделили дополнительные объемы удешевленного топлива на сушку зерна. Об этом сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Потребность региона в горюче-смазочных материалах составляет 19,7 тыс. тонн.

    - Утверждены дополнения в правила формирования потребности на сушку зерна в регионах. В рамках оказания поддержки аграриям области будет выделено дополнительное дизельное топливо. Управление сельского хозяйства и земельных отношений ведет прием заявок. Цена за литр составит 250 тенге. Поставку дизтоплива будут осуществлять семь операторов, - сообщили в пресс-службе.

    В регионе работают 317 сушилок. В день они могут обрабатывать до 240 тыс. тонн зерна.

    По оперативным данным на утро 21 сентября, по области обмолотили более 2 млн га, или около 60% от общей посевной площади. Урожайность пока составляет 10, 5 ц/га. На элеваторы поступило более 500 тыс. тонн зерна. В основном пшеница 3 класса.

    Напомним, из-за проливных дождей темпы уборки в регионе, по сравнению с прошлым годом, ниже. Зерно имеет повышенную влажность и требует сушки. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Урожай Топливо
    Автор
    Олеся Жуковень
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