Удешевленное топливо для сушки зерна выделили аграриям СКО

Аграриям Северо-Казахстанской области выделили дополнительные объемы удешевленного топлива на сушку зерна. Об этом сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Потребность региона в горюче-смазочных материалах составляет 19,7 тыс. тонн.

- Утверждены дополнения в правила формирования потребности на сушку зерна в регионах. В рамках оказания поддержки аграриям области будет выделено дополнительное дизельное топливо. Управление сельского хозяйства и земельных отношений ведет прием заявок. Цена за литр составит 250 тенге. Поставку дизтоплива будут осуществлять семь операторов, - сообщили в пресс-службе.

В регионе работают 317 сушилок. В день они могут обрабатывать до 240 тыс. тонн зерна.

По оперативным данным на утро 21 сентября, по области обмолотили более 2 млн га, или около 60% от общей посевной площади. Урожайность пока составляет 10, 5 ц/га. На элеваторы поступило более 500 тыс. тонн зерна. В основном пшеница 3 класса.

Напомним, из-за проливных дождей темпы уборки в регионе, по сравнению с прошлым годом, ниже. Зерно имеет повышенную влажность и требует сушки.