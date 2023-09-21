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    13:08, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанец разбился на стройке в Южной Корее

    разбился на стройке
    Фото: МИА "Казинформ"

    Казахстанец, который готовился красить крышу квартиры на 18 этаже, разбился насмерть в Южной Корее, передает  со ссылкой на местную прессу idomin.com корреспондент МИА «Казинформ»

    «21 сентября, в 8:25 утра, гражданин Казахстана, который устанавливал защитную планку для подготовки к малярным работам, упал на землю с крыши 18-го этажа квартиры в Канто-Донге, город Кимхэ. После несчастного случая казахстанца доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь», - говорится в сообщении idomin.com, который ссылается на местную полицию.

    Также местная пресса сообщает, что предприятие не подпадает под действие закона о наказании за такого рода происшествия, поскольку в нем работают менее 50 человек.

    По информации полиции, казахстанец находился в Южной Корее нелегально. В страну он въезжал по туристической визе.

    СМИ также пишет, что полиция будет детально расследовать этот несчастный случай, особенно, проверяя износ оборудования и соблюдение правил техники безопасности должностными лицами компании.

    Теги:
    Корея МИД РК Происшествия
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