Казахстанец разбился на стройке в Южной Корее

Казахстанец, который готовился красить крышу квартиры на 18 этаже, разбился насмерть в Южной Корее, передает со ссылкой на местную прессу idomin.com корреспондент МИА «Казинформ».

«21 сентября, в 8:25 утра, гражданин Казахстана, который устанавливал защитную планку для подготовки к малярным работам, упал на землю с крыши 18-го этажа квартиры в Канто-Донге, город Кимхэ. После несчастного случая казахстанца доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ему жизнь», - говорится в сообщении idomin.com, который ссылается на местную полицию.

Также местная пресса сообщает, что предприятие не подпадает под действие закона о наказании за такого рода происшествия, поскольку в нем работают менее 50 человек.



По информации полиции, казахстанец находился в Южной Корее нелегально. В страну он въезжал по туристической визе.



СМИ также пишет, что полиция будет детально расследовать этот несчастный случай, особенно, проверяя износ оборудования и соблюдение правил техники безопасности должностными лицами компании.