Не всем сотрудникам резервата «Семей орманы» повысили зарплату - ответ Минтруда

После крупных лесных пожаров в области Абай Правительство повысило заработную плату лесников резервата «Семей орманы». Однако остальные сотрудники - водители, диспетчеры, наемные рабочие - не получили обещанную надбавку. В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В стране 1 миллион 200 тысяч работников гражданской сферы. С 2020 года (в течение 5 лет) их заработные платы увеличиваются. Из вышеперечисленных работников гражданской сферы 600 тысяч человек трудятся в лесной сфере. Их заработная плата увеличится в два раза в течение 4 лет, - ответил вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.



По словам вице-министра, в числе 600 тысяч работников гражданской сферы есть и лесники, и равноправные с ними рабочие.



По ситуации в резервате «Семей орманы» создана специальная рабочая комиссия. Комиссия рассмотрела ситуацию, признала работодателей виновными, и сейчас дело находится на рассмотрении. Что касается заработной платы, то да, заработная плата лесников действительно повысилась, а по работникам других категорий (водитель, диспетчер, наемные работники) сегодня идет совместная работа с Министерством экологии и природных ресурсов», - сказал председатель Комитета труда и социальной защиты населения Толеген Оспанкулов.



Напомним, в конце мая-начале июня в резервате «Семей орманы» в области Абай произошел крупный пожар. Полностью ликвидировать его удалось только 13 июля. Он унес жизни 14 человек. Генеральная прокуратура Казахстана продолжает расследование по делу.

Позже 4 августа также произошло возгорание в 7,8 кварталах Байдаулетского лесничества Долонского филиала в резервате «Семей орманы». 5 августа его удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что с 1 июля повысится заработная плата лесников, а к 2027 году материально-техническую базу планируется обновить на 100%.





