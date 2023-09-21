Индия просит своих граждан проявлять осторожность в Канаде

Индия призвала своих граждан, путешествующих или проживающих в Канаде, «проявлять предельную осторожность», передает со ссылкой на BBC News МИА «Казинформ».

Предупреждение появилось на следующий день после эскалации напряженности между странами, каждая из которых выслала дипломата с другой стороны.

Канада заявила, что расследует «достоверные обвинения», связывающие индийское правительство с убийством лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара.

Индия решительно опровергла это, назвав обвинения «абсурдными».

Аналитики говорят, что отношения между странами, в которых и так наблюдалась напряженность в течение последних нескольких месяцев, сейчас ухудшились как никогда.

В заявлении в среду Нью-Дели заявил, что некоторые недавние угрозы были направлены в адрес его дипломатов и некоторых индийцев.

- Поэтому гражданам Индии рекомендуется избегать поездок в регионы и места в Канаде, где происходили подобные инциденты, — говорится в сообщении.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что спецслужбы расследуют, были ли «агенты правительства Индии» причастны к убийству гражданина Канады Хардипа Сингха Ниджара. BBC News отмечает, что Индия признала его террористом еще в 2020 году.

Ниджар был застрелен в своем автомобиле двумя вооруженными людьми в масках возле сикхского храма 18 июня в провинции Британская Колумбия.



- Любое участие иностранного правительства в убийстве канадского гражданина на канадской земле является неприемлемым нарушением нашего суверенитета, - заявил Трюдо перед канадским парламентом в понедельник.

Индия отреагировала резко, заявив, что Канада пытается «сместить фокус с халистанских террористов и экстремистов», которым было предоставлено там убежище.

В некоторых сообщениях индийских СМИ утверждается, что заявление Нью-Дели последовало за аналогичным советом Канады для своих граждан, отправляющихся в Индию.