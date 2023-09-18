Жительница области Жетысу продала двух своих детей

В области Жетысу задержана 23-летняя женщина через посредников продавшая своих детей. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- УБОП ДП области Жетысу за торговлю детьми задержана 23-летняя жительница области. Установлено, что женщина через посредников продала своих двух детей 2022 и 2023 годов рождения, - сказала Шугыла Турлыбек.

Согласно озвученным данным, первый факт имел место в октябре 2022 года и второй факт - в августе 2023 года, в обоих случаях сумма сделки составила 1 млн тенге.

Факты зарегистрированы по статье 135 Уголовного кодекса – торговля несовершеннолетними.

Как сообщалось ранее, за неделю в Казахстане совершено 2932 преступления, 1857 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 5 убийств, 11 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 24 грабежа и 373 кражи чужого имущества.



