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    12:11, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Жительница области Жетысу продала двух своих детей

    Жительница области Жетысу продала двух своих детей
    Фото: МИА "Казинформ"

    В области Жетысу задержана 23-летняя женщина через посредников продавшая своих детей. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - УБОП ДП области Жетысу за торговлю детьми задержана 23-летняя жительница области. Установлено, что женщина через посредников продала своих двух детей 2022 и 2023 годов рождения, - сказала Шугыла Турлыбек.

    Согласно озвученным данным, первый факт имел место в октябре 2022 года и второй факт - в августе 2023 года, в обоих случаях сумма сделки составила 1 млн тенге.
    Факты зарегистрированы по статье 135 Уголовного кодекса – торговля несовершеннолетними.
    Как сообщалось ранее, за неделю в Казахстане совершено 2932 преступления, 1857 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 5 убийств, 11 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 24 грабежа и 373 кражи чужого имущества.

    Теги:
    полиция Жетысуская область Дети МВД РК
    Автор
    Серик Сабеков
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