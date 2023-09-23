Незаконное оружие изъяли у приверженца деструктивного течения в Шымкенте

В Шымкенте у приверженца деструктивного течения изъяли незаконное оружие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию экстремизму городского департамента полиции получили оперативную информацию по факту незаконного хранения оружия представителем нетрадиционного религиозного течения. Полицейские выявили, что мужчина, находящийся в тюрьме, спрятал на территории города огнестрельное оружие, когда был на свободе. По факту стражи порядка приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Оперативники обнаружили мешок, в котором находился двухствольный обрез гладкоствольного охотничьего ружья в яме рядом с гаражами в районе железнодорожного вокзала. Следователи начали досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия».

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Проводятся следственные мероприятия, по окончанию которых будет принято процессуальное решение.



