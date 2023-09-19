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    21:58, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Барыс» с крупным счетом обыграл «Нефтехимик»

    хоккей, Барыс
    Фото: пресс-служба КХ "Барыс"

    Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с нижнекамским «Нефтехимиком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Шутов (Паскуале) — Скленичка-Шалапов, Барбер-ЛаБейт-Оберг; Бекетаев-Ножье, Старченко-Борисевич-Шестаков; Нургалиев-Данияр, Савицкий-Шайхмедденов-Бракко; Гайтамиров-Логвин, Асетов-Омирбеков-Кайыржан.

    Уже на 13-й секунде Джозеф ЛаБейт счет открыл, а на четвертой минуте Нельсон Ножье увеличил преимущество астанчан. После этого гости сменили вратаря и до конца первого периода ничего не изменилось. Во второй части игры Райли Барбер установил тройку на табло. В заключительной двадцатиминутке оформившие дубли Понтус Оберг и Ла Бейт довели все до разгрома, а последними забросили Всеволод Логвин и Динмухамед Кайыржан — 8:0.

    21 сентября «Барыс» на выезде встретится с московским «Спартаком».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) 8:0 (2:0, 1:0, 5:0)

    Шайбы:

    1:0 — 00:13 ЛаБейт (Скленичка, Шалапов). В равенстве

    2:0 — 03:48 Ножье (Бекетаев, Шайхмедденов). В равенстве

    3:0 — 37:36 Барбер (ЛаБейт, Данияр). В равенстве

    4:0 — 43:19 Оберг (Скленичка, Барбер). В равенстве

    5:0 — 46:01 ЛаБейт (Скленичка, Шестаков). В большинстве

    6:0 — 54:16 Оберг (Скленичка, Барбер). В большинстве

    7:0 — 56:20 Логвин. В равенстве

    8:0 — 57:12 Кайыржан. В равенстве

    Вратари: Шутов — Тихомиров 00:00-04:39, Гарипов 04:39-60:00

    Штраф: 10:12 (2:2, 4:2, 4:8).

     

    Теги:
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