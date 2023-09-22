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    18:21, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Уникальные предметы быта стран ЦА и Монголии показали в Европарламенте

    Бельгия, Европарламент
    Фото: bangkokbook.ru

    В здании Европарламента в Брюсселе была открыта выставка «Соединяя горизонты – Культурная одиссея из Центральной Азии и Монголии в Европейский союз», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    При поддержке председателя Делегации Европейского парламента по сотрудничеству с Центральной Азией и Монголией, евродепутата Томаша Здеховского в главном здании парламента были представлены уникальные элементы традиционного быта и культуры народов Центральной Азии и Монголии, а также предметы современной живописи и фото природных богатств.

    По просьбе организаторов, посольство Казахстана в Бельгии также представило гостям уникальные старинные европейские карты с изображением Казахского ханства и других народов Центральной Азии.

    В своем приветственном выступлении посол РК Маргулан Баймухан особо отметил, что проведение столь крупного культурного мероприятия в стенах Европейского парламента подтверждает важность продвижения эксклюзивного туристического бренда «Центральная Азия», идея которого была предложена Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым во время V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в сентябре 2023 года в Таджикистане.

    Томаш Здеховский заявил, что посредством проведения данной выставки он намерен показать сотрудникам и посетителям Европейского парламента элегантность центрально-азиатской цивилизации, а также богатую культуру, искусство и уникальную природу Центральной Азии и Монголии.

    В мероприятии приняли участие многочисленные депутаты и стафферы Европейского парламента, включая заместителя председателя Подкомитета по правам человека Кристиана Сагартца и членов Комитета по иностранным делам Карстена Люке, Франциска Миллана-Мона и Тьерри Мариани.

    Теги:
    Центральная Азия Бельгия МИД РК Монголия
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