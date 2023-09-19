Зачем власти Казахстана предложили упразднить налог на транспорт

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров объяснил предложение по упразднению налога на транспорт и повышение акцизов на бензин и другие горюче-смазочные материалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, эти два вопроса не связаны друг с другом.



«По поводу упразднения налога – вопрос еще обсуждается. Кстати, по поводу упразднения, это было предложение общественности, той категории автовладельцев, которые владеют автотранспортом, но не пользуются им. Поэтому им не хотелось бы платить, если они не часто выезжают. Теперь, что касается вопроса связи с повышением акцизов на бензин, на дизтопливо – это не взаимосвязанные вещи. Мы не планируем повышать акцизы, чтобы убить транспортный налог или наоборот», - сказал он во время пресс-конференции после заседания Правительства РК.



Он отметил, что акциз в любом случае будет повышаться для того, чтобы выравнивать цены на рынке с другими странами Евразийского экономического союза. Он привел в пример Россию и Кыргызстан, где стоимость топлива на 50% выше. Из-за этого оно вывозится из страны, и образуется дефицит внутри Казахстана. По данным министра, в Казахстане наблюдается постепенное ежегодное повышение акцизов на бензин на 15-20 тенге. В этом коридоре ожидается его повышение в 2024-2025 годах.

Также министр ответил на вопрос, будет ли лишена льготы та категория граждан, которая освобождена от транспортного налога.



«Сейчас разные мнения, еще обсуждаем. Мы услышали всех. В свое время было популярно мнение, чтобы транспортный налог включить в акциз. Это мнение мы тоже услышали, и мы его высказывали», - добавил Алибек Куантыров.



Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагается упразднение налога на данные транспортные средства «эконом класса» с сохранением налога по автомобилям с повышенным объемом двигателя.

«При значительном росте цен на ГСМ (к примеру, в 2 раза) соответственно вырастут расходы граждан на владение и эксплуатацию транспортных средств. Особенно чувствительным такой рост будет для лиц, владеющих транспортом «эконом» класса, соответственно, необходимы меры по недопущению ухудшения их социального и материального положения», - говорится в рекомендации Министерства национальной экономики в консультативном документе нового Налогового кодекса.

Данные меры планируется учесть при принятии нового Налогового кодекса в октябре 2024 года.