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    19:26, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ремонтные работы в котельных Семея завершены на 85%

    Ремонтные работы в котельных Семея завершены на 85%
    Фото: пресс-служба акимата города Семея

    В Семее до конца сентября завершатся ремонтные работы на котельных города, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В пресс-службе акимата области сообщили, что состоялось заседание Правительства РК, в ходе которого был обсужден прогресс подготовки к предстоящему отопительному сезону в области Абай. Работы по реконструкции тепловых сетей и источников находятся на заключительной стадии. На сегодня в области Абай завершаются работы по реконструкции тепловых сетей и источников на общую сумму 23,9 млрд тенге. Ремонтные работы выполнены на 85% и будут завершены до конца сентября.

    Общая потребность в угле для обеспечения отопительного сезона составляет 1,245 млн тонн. На ТЭЦ и теплоисточниках в регионе имеется запас угля в объеме 48 тысяч тонн или 181% от нормативного эксплуатационного запаса. Население обеспечено угольными ресурсами на 34%. При этом поставка осуществляется своевременно, для бюджетных организаций она осуществлена в полном объеме.

    Ремонтные работы в котельной «Габбасова» завершатся к 30 сентября. Здесь установлен дополнительный котлоагрегат мощностью 20 Гкал/час. Монтаж котла №4 завершен, ведутся пусконаладочные работы.

    «Готовность котлов №2, №3 составляет 80%, и к началу отопительного сезона данные котлы будут готовы. Котел №1 является резервным, его запуск будет произведен до 30 октября. Подготовка к отопительному сезону находится на моем личном контроле», - отметил аким области Абай Нурлан Уранхаев.

    Напомним, что общий процесс подготовки к предстоящему отопительному сезону в области Абай проводится в строгом соответствии с утвержденным планом. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Абайская область ЖКХ Отопительный сезон Регионы
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