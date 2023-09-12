Завершился первый этап сброса очищенной воды с АЭС Фукусима
Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) начала сброс воды, в которой, несмотря на опасения местных рыбаков и возражения Китая, уровень трития был ниже установленных пределов. Япония начала сброс воды 24 августа под контролем правительства страны и Международного агентства по атомной энергии.
TEPCO рассчитывает сбросить 31 200 тысяч тонн воды в четыре этапа до марта следующего года.
Компания TEPCO вместе с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по рыболовству и правительством префектуры Фукусима анализирует уровень содержания трития в окружающей среде в районе электростанции с момента начала сброса в океан. Отмечается, что до сих пор никаких отклонений не обнаружено.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на очередном заседании совета директоров в понедельник, что недавние отборы проб и анализ морской воды показали, что уровень содержания в воде трития находится ниже установленного в Японии эксплуатационного предела. Он также сообщил, что МАГАТЭ продолжит независимый мониторинг сброса воды.
В TEPCO планируют сбросить еще 7800 тонн воды в океан в этом месяце.
По данным TEPCO и правительства страны, утилизация очищенной воды имеет решающее значение при выводе из эксплуатации аварийной атомной электростанции, которая серьезно пострадала в результате катастрофического землетрясения и цунами в 2011 году.
Как ранее сообщалось, Китай ввел полный запрет на импорт рыбной продукции из Японии в ответ на сброс воды в океан. Правительство Японии ввело меры поддержки рыбной отрасли.
Ранее власти Японии заявили, что из воды перед ее сбросом в процессе очистки удаляется большая часть радионуклидов за исключением трития.
Как говорят аналитики, тритий менее вреден для здоровья человека, чем другие радиоактивные материалы, такие как цезий и стронций, поскольку он дает слабое излучение и не накапливается в организме.
Международное агентство по атомной энергии заявило, что метод сброса воды Японией соответствует мировым стандартам безопасности, и радиационное воздействие на людей и окружающую среду будет совсем незначительным.
Очищенная вода была сброшена на расстоянии одного километра от берега через построенный подводный туннель после прохождения процесса очистки, в ходе которого было удалено большинство радионуклидов, за исключением трития.
Оставшийся тритий затем разбавляется до одной 40-й концентрации, разрешенной стандартами безопасности Японии.
Тем временем, правительство Японии призывает Китай снять запрет на импорт японских морепродуктов и принять участие в научных дискуссиях с экспертами из обеих стран.