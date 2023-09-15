Застройщики подозреваются в обмане дольщиков на 650 млн тенге в Атырау

В Атырауской области начато досудебное расследование в отношении учредителей ТОО «Nazik group» и ТОО «Андорра Констракшн», которые подозреваются в незаконном завладении денежными средствами более 30 граждан, вложивших 650 млн тенге в долевое строительство жилого дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Атырауской области.

«В результате действий подозреваемых дольщики по истечении 2 лет жилья так и не получили. Учредители указанных товариществ с санкции суда взяты под стражу», - говорится в сообщении прокуратуры.

В свою очередь, прокуратура области отмечает, что «каждый гражданин должен проявлять бдительность и для объективной информированности необходимо обращаться в отдел либо управление строительства местных исполнительных органов».

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