В Великобритании внимательно следят за Казахстаном

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» прокомментировали эксперты ведущих научно-исследовательских организаций Великобритании, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Старший научный сотрудник по России и Евразии Международного института стратегических исследований в Лондоне Найджел Гулд-Дэвис охарактеризовал Послание, как обширную и амбициозную речь, в которой казахстанский лидер открыто говорил о масштабах проблем, стоящих перед Казахстаном.

«Президент Касым-Жомарт Токаев открыто говорил о масштабах проблем, как национальных, так и глобальных. Не было ощущения самоуспокоенности. Напротив, в его речи выражалась откровенная критика того факта, что страна не добилась такого прогресса, которого должна была достичь», - отмечает Найджел Гулд-Дэвис.

«К таким проблемам относятся: прибыльная банковская система, не обеспечивающая потребности реального сектора экономики; низкий уровень инвестиций; неспособность в последние годы развивать минеральные ресурсы Казахстана, несмотря на огромный потенциал; продолжающееся сопротивление монополий эффективному регулированию; отставание туристической отрасли и отрасли культуры», - говорит спикер.

«Президент обозначил множество важнейших вопросов и показал, что он понимает, какие проблемы необходимо решать стране. Для этого он объявил о своем намерении создать новую парадигму экономического развития с проектами, которые действительно преобразуют Казахстан. В случае с реформами, реальность заключается в их реализации», - уверен он.

«В этом свете Президент сделал два конкретных заявления, которые имеют особенно важное значение. Во-первых, он объявил о планах начать приватизацию всех непрофильных активов, начиная с запуска IPO (размещение акций – прим. ред.) в 2024 году компаний Air Astana и QazaqGaz. Это станет важной проверкой приверженности правительства реформам», - подчеркивает эксперт.

«Во-вторых, Президент объявил о проведении референдума по вопросу строительства атомной станции. Это обеспечивает баланс между стратегической важностью планирования постуглеродного будущего и необходимостью учитывать общественное мнение, принимая во внимание трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона», - заключил Найджел Гулд-Дэвис.

В свою очередь, ассоциированный научный сотрудник программы по России и Евразии британского королевского института по международным отношениям Chatham House Тимоти Эш обратил внимание на критику Президентом Казахстана использования высокой базовой ставки Национальным банком для борьбы с инфляцией.

«Полагаю, что основной интерес для рынка и инвесторов представляют перемены в Национальном банке Казахстана. Рынок был воодушевлен более ортодоксальным подходом прежнего управляющего и его нацеленностью на борьбу с инфляцией, которая все еще остается ключевой проблемой, поскольку ее уровень по-прежнему высок и составляет 13%», - считает эксперт.

На его взгляд, смещение акцента Национальным банком с инфляции на рост ставок может означать снижение базовых ставок и ослабление валюты.

«Необходимо уделять больше внимания структурным реформам, чтобы улучшить долгосрочные перспективы роста экономики, но я обеспокоен тем, что снижение ставок и ослабление валюты могут оказаться краткосрочными решениями, которые приведут к возникновению более долгосрочных проблем, в частности, к росту инфляции», - резюмировал научный сотрудник Chatham House.

Профессор международной политики Школы социальных и политических наук Университета Линкольна и по совместительству редактор междисциплинарного журнала Central Asian Survey Рико Айзекс отметил акцент Послания на национальной безопасности и ее взаимосвязи с экономикой, водными ресурсами и энергетикой.

«Меня поразил акцент на национальной безопасности и ее взаимосвязи с рядом вопросов, причем не только с обороной, но и с экономикой, водными ресурсами и энергетикой. Главный месседж Президента, который он повторяет много раз, заключается в наличии многочисленных внутренних и внешних вызовов», - говорит эксперт.

«Казахстан сталкивается с проблемой чрезмерной бюрократизации государства, которая, как правило, препятствует реализации инициатив. В этом направлении интересно создание пяти новых министерств, что свидетельствует о попытке решить некоторые наиболее важные проблемы», - отмечает он.

«Вопрос в том, готово ли правительство использовать опыт квалифицированных негосударственных организаций. Это необходимо, особенно в новом Министерстве водных ресурсов и ирригации, призванное решить проблему, с которой регион сталкивается уже более трех десятилетий», - подчеркнул собеседник МИА «Казинформ».

«Референдум по ядерной энергетике является наиболее привлекательным аспектом речи, но, как и любой референдум в Казахстане, он в значительной степени является инструментом легитимации для Президента, чтобы получить одобрение общественности на продвижение ядерной энергетики, что является непростым вопросом, учитывая сложность и травмы ядерного прошлого Казахстана», - подытожил Рико Айзекс.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства народу Казахстана можно ознакомиться здесь.