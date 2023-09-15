Учителя для заполнения Кунделика бродят по полю в поисках интернета в Туркестанской области
12:47, 15 Сентябрь 2023
В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана прокомментировали фотографию, на которой учителя бродят по полю, чтобы заполнить электронный дневник, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Выяснилось, что снимок сделан в селе Аккум Казыгуртского района Туркестанской области.
По информации акимата Туркестанской области, население села Аккум составляет 432 человека.
Согласно данным операторов связи здесь доступны следующие технологии связи:
- Сотовая связь 2G - АО «Кселл»;
- Мобильный Интернет 3G – АО «Кселл».
Вместе с тем, акиматом Туркестанской области совместно с операторами связи разрабатывается Дорожная карта по улучшению и обеспечению сел услугами Интернет, село Аккум вошло в данную Дорожную карту.
«Для улучшения качества связи в рамках данной дорожной карты планируется установка антенно-мачтового сооружения, после чего оператор связи АО «Кселл» установит базовую станцию. От оператора связи АО «Кселл» ожидается информация по конкретной дате установки базовой станций. Наряду с этим, Министерством разработан национальный проект в области связи «Доступный Интернет». В рамках данного проекта предусмотрено мероприятие по обеспечению более 3 тысяч населенных пунктов услугами ВОЛС, в том числе село Аккум», - отметили в ведомстве.