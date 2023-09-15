Учителя для заполнения Кунделика бродят по полю в поисках интернета в Туркестанской области

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана прокомментировали фотографию, на которой учителя бродят по полю, чтобы заполнить электронный дневник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выяснилось, что снимок сделан в селе Аккум Казыгуртского района Туркестанской области.

По информации акимата Туркестанской области, население села Аккум составляет 432 человека.

Согласно данным операторов связи здесь доступны следующие технологии связи:

- Сотовая связь 2G - АО «Кселл»;

- Мобильный Интернет 3G – АО «Кселл».

Вместе с тем, акиматом Туркестанской области совместно с операторами связи разрабатывается Дорожная карта по улучшению и обеспечению сел услугами Интернет, село Аккум вошло в данную Дорожную карту.

«Для улучшения качества связи в рамках данной дорожной карты планируется установка антенно-мачтового сооружения, после чего оператор связи АО «Кселл» установит базовую станцию. От оператора связи АО «Кселл» ожидается информация по конкретной дате установки базовой станций. Наряду с этим, Министерством разработан национальный проект в области связи «Доступный Интернет». В рамках данного проекта предусмотрено мероприятие по обеспечению более 3 тысяч населенных пунктов услугами ВОЛС, в том числе село Аккум», - отметили в ведомстве.