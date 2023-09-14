Темпы создания новых рабочих мест отстают от темпов роста ВВП в Казахстане

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев, выступая на HR-форуме в Астане заявил, что в стране наблюдается большой приток молодежи на рынок труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно признаться, что темпы создания новых рабочих мест отстают от темпов роста ВВП. Есть проблема того, что создаваемые рабочие места имеют не то качество, к которому сейчас население готово. Какие запросы у населения есть? Большой вызов и большая возможность, это демографическая ситуация. Мы вышли из демографической «ямы», мы видим большой приток молодежи. Ежегодно порядка 300 тысяч молодых ребят, выпускников вузов и колледжей, выходит на рынок труда. Эта цифры рекордные и это для нас большая возможность», - сказал Олжас Ордабаев.

Однако, по словам вице-министра, в стране все острее становится вопрос с созданием качественных рабочих мест.

«Как я сказал ранее, количество создаваемых рабочих мест пока немножечко отстает. Есть еще и региональные диспропорции, у нас густонаселенный юг с относительно невысоким ВРП и не столь густонаселенный север с ВРП выше. То же самое восток-запад, правда ситуация несколько отличается, поэтому нам нужно выстраивать разные политики, разные подходы в разных регионах. Я думаю, мы все с этим сталкиваемся, вы все прекрасно понимаете, что ситуация кадровая на юге страны, ситуация кадровая на западе, на востоке, на севере, в мегаполисах, она друг от друга отличается», - добавил Олжас Ордабаев.

Ранее сообщалось, что численность безработных в городах выросла за год на 0,9%, до 278,7 тысяч человек, а в сельской местности — наоборот, сократилась на 1,2%, до 174,8 тысяч человек.

В половине регионов РК уровень безработицы был выше, чем в среднем по стране.