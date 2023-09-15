Свитер принцессы Дианы продан на аукционе за 1 миллион долларов

Свитер принцессы Дианы с изображением «паршивой» овцы был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за баснословную сумму в 1,14 миллиона долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Торги открылись 31 августа, и до последних минут аукциона максимальная ставка на свитер оставалась ниже 200 000 долларов.

Sotheby's оценил стоимость вязанного лота от 50 000 до 80 000. Личность счастливого обладателя свитера принцессы Дианы, выложившего более 1 миллиона долларов в конце торгов, не разглашается.

Ранее на аукцион выставлялся автомобиль Дианы марки Ford Escort, который в 2022 году ушел с молотка за меньшую сумму в 806 000 долларов.

Украшенный аметистами крест Атталлы, который часто носила Диана, был продан Ким Кардашьян примерно за 203 000 долларов на аукционе в январе.

Проданный свитер примечателен тем, что его часто называли символом места Дианы в королевской семье.