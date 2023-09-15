Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву

В судебной коллегии по уголовным делам города Астаны огласили приговор по делу предпринимателя Кайрата Боранбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Боранбаева Кайрата, Наханова Романа признать виновными в совершении уголовных правонарушений и назначить наказание в виде лишения свободы на 6 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в суде, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, уполномоченных органах по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финорганизаций РК и в субъектах квазигосударственного сектора», - зачитала приговор председатель судебной коллегии Айсулу Сламбекова.

Также судебная коллегия признала Тайыра Жанузака виновным по статье 189 части 4 пункту 2 УК РК с применением статьи 55 части 4 и приговорила его к 5 годам лишения свободы.

17 марта Кайрат Боранбаев был задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Он обвинялся в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса РК. Это статья 28 часть 5 УК ПК «Пособничество в совершении преступления», 189 часть 4 пункт 2 УК РК «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере», статья 218 часть 3 пункт 3 УК РК «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах».

Кайрат Боранбаев вместе с его доверенным лицом Романом Нахановым и экс-заместителем председателя правления АО «НК QazaqGaz» Жанузаком Тайыром подозревались в совершении сделки между ТОО «АзияГазЧунджа» и QazaqGaz о поставке товарного газа в объеме 2,26 миллиона кубометров по завышенной стоимости на общую сумму 141 миллиард 681 миллион 676 тысяч тенге.

31 марта суд приговорил К. Боранбаева к 8 годам лишения свободы. Позже судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила данный приговор.

После дело бизнесмена К. Боранбаева рассматривалось в апелляционной стадии. Обсуждались условия соглашения о пересмотре дела Кайрата Боранбаева в апелляционной стадии. 22 августа суд удовлетворил апелляцию Кайрата Боранбаева на сделку со следственными органами.

Также по информации Агентства финмониторинга РК, К. Боранбаев добровольно вернул в собственность государства активы стоимостью свыше 90 млрд тенге. Также им перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге.