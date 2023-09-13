Самые высокие показатели ввода жилья отмечаются в Астане, Алматы и двух областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам восьми месяцев текущего года по всем экономическим показателям в шести регионах страны отмечается положительный рост. Об этом заявил заместитель министра национальной экономики РК Азамат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За январь-август текущего года введено 10 млн кв. м жилья, что на 13% больше показателя соответствующего периода прошлого года. Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в областях Улытау и Абай, а также в городах Астана и Алматы. В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 0,3%», - отметил на заседании Правительства Азамат Амрин.

Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 15 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская области и область Абай.

Таким образом, как отметил вице-министр национальной экономики, по семи экономическим показателям положительный рост отмечается в 6 регионах – в Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и Шымкент.

По шести показателям наблюдается рост в 8 регионах. Это области Абай и Жетысу, Акмолинская, Алматинская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области.

В Актюбинской, Жамбылской и Карагандинской областях наблюдается положительный рост по 5 показателям, в области Улытау и в городе Астана - по 4 показателям, в Атырауской области - только по 3 показателям.

Для обеспечения дальнейшего роста экономики центральным и местным исполнительным органам Азамат Амрин предложил обеспечить своевременный сбор урожая и увеличить объемы переработки сельскохозяйственной продукции. Обеспечить экспорт товаров за счет активного поиска и развития альтернативных маршрутов и действующих каналов экспорта.