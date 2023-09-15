Ряд документов подписан по итогам Саммита Международного фонда спасения Арала

Сегодня в Душанбе состоялось заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, по итогам которого был подписан ряд документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

По итогам саммита были подписаны следующие документы:

1. Душанбинское заявление Глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала;

2. Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: Об итогах председательства Республики Таджикистан в Международном фонде спасения Арала;

3. Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: О деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала;

4. Решение глав государств – учредителей международного фонда спасения Арала: Об избрании Президента Международного фонда спасения Арала.

В заседании Совета глав государств – учредителей МФСА принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе своего выступления он заявил, что безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения. Также Глава Казахстана поделился видением дальнейшего развития Фонда. Президент заявил, что Казахстан готов приложить максимум усилий для вывода деятельности МФСА на качественно новый уровень.

На заседании также выступили Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, первый заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев.