Регионы-лидеры роста цен на жилье назвали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На рынке жилья за год цены продажи нового жилья повысились на 4,4%, а квартир вторичного рынка – снизились на 2,9%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 17%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актау на 18%, Семей – на 16%, Павлодар на 15,5%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Семей (25,3%), Актобе (22,5%), Кызылорда (15,5%), а на рынке аренды жилья – Кокшетау (37,9%), Конаев (36,1%) и Актобе

(34,7%).

За месяц (август к июлю 2023г.) цены продажи нового жилья остались без изменений, а перепродажи снизились – на 1,8%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,3%.

Количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в августе по сравнению с предыдущими месяцами показало рост и составило 38 810. Это стало самым высоким показателем с начала года. Из заключенных сделок 10 141 совершены по индивидуальным домам, 28 669 – по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с июлем (34 225) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 13,4%. Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (6 679 – 18%) и Алматы (5 928 – 15,3%), а также Карагандинская область (3 705 – 9,5%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 410 единиц (1,1%).

По сравнению с июлем в августе наблюдается рост во всех регионах страны, кроме области Улытау (-3,5%). Наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Северо-Казахстанской области (на 53%), области Жетысу (на 27,7%) и Жамбылской области (на 26,3%).

По сравнению с июлем количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 12,7% (на 3 225 сделок). Всего в августе по квартирам совершено 28 669 сделок – это 73,9% от общего показателя.

Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в августе по ним было оформлено рекордное количество сделок с начала года – 10 924. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (23,9%), Алматы (18,7%) и Карагандинскую область (10,6%).

По сравнению с июлем в августе количество сделок по индивидуальным домам также увеличилось на 15,5% (на 1 360 сделок) и составило 10 141. Положительная динамика зарегистрирована во всех регионах страны, кроме Западно-Казахстанской области (-16%) и области Абай (-4%).

Количество сделок купли-продажи жилья за август по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 8,8%, тогда было зарегистрировано 35 686 сделок. Самое большое увеличение наблюдается в Северо-Казахстанской области (на 80,4%). Наивысший отрицательный показатель был зарегистрирован в Кызылординской области (-15,5%). Уменьшение в динамике наблюдается в количестве сделок января-августа 2023г. к январю-августу 2022г. и составляет 29%.