Пропавшего в Атырауской области мужчину нашли мертвым
18:45, 13 Сентябрь 2023
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Тело Ербола Кусаинова, 1987 г.р., который 10 сентября отправился с друзьями на рыбалку и не вернулся домой, было обнаружено 13 сентября в 9:30 утра на реке Урал в 50 метрах от места, куда он предположительно пошел на рыбалку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
По предварительной версии пропавший мужчина утонул. Назначена судебно-медицинская экспертиза, ведутся следственные действия.
Ранее сообщалось об исчезновении гр. Кусаинова Е.
В поиске пропавшего были задействованы ДП, ДЧС области и 80 бойцов Нацгвардии, кинологическое подразделение и водолазы.