Продолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На приоритетных задачах, которые необходимо решить в самое ближайшее время для развития предпринимательства, остановился Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В первую очередь, по словам Президента, следует обеспечить верховенство права и защиту частной собственности. Это базовое условие для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Однако для его полного соблюдения необходимо решить ряд системных проблем.

«В работе контролирующих органов и судов не применяется принцип приоритета сущности над формальными признаками нарушения. Любые, даже незначительные ошибки в хозяйственной деятельности предприятий, зачастую квалифицируются как преступления. В результате экономика страны испытывает постоянное уголовно-правовое давление», - заявил Президент.

Глава государства обратил особое внимание присутствующих на встрече руководителей правоохранительных органов на то, что жалобы бизнеса на действия силового блока продолжают поступать.

«Бороться с преступлениями, в том числе экономическими, нужно исключительно законными методами. Перегибы не только не соответствуют интересам государства, но и дискредитируют Казахстан, подрывают доверие людей к моим инициативам», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства заявил о необходимости создания сбалансированного механизма контроля.

«Ранее я выдвинул инициативу за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников надзорного органа. Однако серьезных результатов в данном вопросе все еще нет. Администрация Президента совместно с Генеральной прокуратурой и Бизнес-омбудсменом в месячный срок должна внести соответствующие предложения», - поручил Касым-Жомарт Токаев.