Президент Таджикистана Эмомали Рахмон завершил свой рабочий визит в Казахстан

17:06, 26 Август 2023
Фото: Фото: t.me/aqorda_resmi
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим свой рабочий визит в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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