Президент РК предложил разработать план по развитию промышленной кооперации государств ЦА

В своем выступлении на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе Президент РК акцентировал внимание присутствующих на вопросах промышленной кооперации, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня в глобальном производстве наметилась тенденция формирования коротких, региональных, устойчивых цепочек поставок. На этом фоне создание кластерных кооперационных проектов по производству продуктов питания, товаров легкой, строительной и химической промышленности имеет огромный потенциал», - сказал Глава государства.

В этой связи Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил разработать План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии, который был бы направлен на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран.