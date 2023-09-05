Президент РК посетил военные учения «Батыл тойтарыс – 2023»

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Под руководством Президента Республики Казахстан, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне «Берег» состоялись стратегические командно-штабные военные учения «Батыл Тойтарыс-2023». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев наблюдал за ходом учения со смотровой вышки.

Перед началом вооруженных маневров генерал-майоры Болат Журабаев и Алмаз Джумакеев доложили Главе государства о применении Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск в оборонительной операции.

Бригадные тактические группы Десантно-штурмовых войск при поддержке авиации, а также во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск и Сил специальных операций отработали тактические действия по захвату назначенного рубежа противника на противоположном берегу с преодолением водной преграды.

Подразделения Сил специальных операций и Национальной гвардии освободили Капчагайскую ГЭС, «захваченную» условным противником. Силами подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям проведена ликвидация последствий техногенной катастрофы, отработаны мероприятия по оказанию гуманитарной помощи населению.

По единому замыслу и плану, разработанному Генеральным штабом Вооруженных сил, была осуществлена стратегическая перегруппировка войск в районы проведения учений.

В частности, Военно-морские силы при поддержке авиации и Сил специальных операций обеспечивали безопасность объектов экономической деятельности в акватории Каспийского моря.

Соответствующие совместные учебно-боевые задачи выполнялись на полигонах Алматинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Абайской областей.