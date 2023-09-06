Президент Казахстана посетил тепличный комплекс ТОО «Lst Agro»
Касым-Жомарту Токаеву доложили о том, что на предприятии действуют системы капельного орошения, туманообразования и производства углекислого газа.
Управление климатическим, оросительным и энергетическим оборудованием в тепличном комплексе полностью автоматизировано и осуществляется с помощью специального программного обеспечения. Также здесь внедрены современные технологии очистки воды.
Благодаря применению передовой голландской системы выращивания томатов компания смогла добиться многократного увеличения урожайности и высокого качества продукции, большая часть которой идет на экспорт.
В ходе посещения комплекса Глава государства ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции и отметил важность запуска подобных инвестпроектов для создания новых рабочих мест и обеспечения продовольственной безопасности.