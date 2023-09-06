Президент Казахстана ознакомился с генеральным планом города Конаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Алматинскую область Президент страны прибыл в Конаев, где ему был презентован Генеральный план города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Как сообщила Главе государства директор ТОО «Урбостиль» Любовь Нысанбаева, проектная площадь областного центра к 2050 году составит 19 тысяч гектаров, численность населения – 200 тысяч человек.

Для перспективного развития и размещения нового культурно-общественного центра выбрана площадка «Жана-Иле». Здесь предусмотрено размещение объектов социально-бытового, культурного, жилищного, образовательного и рекреационного назначения.

Планируется создать более 20 тысяч рабочих мест в системообразующих кластерах и предприятиях. Это приведет к появлению большого количества субъектов малого и среднего бизнеса, в которых будет занято более 30 тысяч человек.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев презентовал Главе государства проект благоустройства общественной набережной.