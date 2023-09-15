Пожарные спасли мужчину из дымящейся многоэтажки в Алматы

В одной из квартир пятиэтажного дома в Ауэзовском районе Алматы произошёл пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС города, 14 сентября в 10:20 пожарные расчеты были направлены на сообщение о задымлении в квартире в микрорайоне Аксай-3 «Б».

«К месту вызова пожарные прибыли за 3 минуты. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы было установлено, что на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горел матрас. Едкий токсичный дым заполнил квартиру, металлическая дверь была заперта изнутри. Старшим инженером специализированной пожарной части №2 Баден Карабатыром было принято решение взломать дверь с помощью универсального лома «Хулиган», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

Баден Карабатыр проник в квартиру, из которой валили клубы дыма, и спас мужчину, 1975 года рождения, в бессознательном состоянии лежащего на полу. Командир отделения Ельмурат Катаев вынес его на свежий воздух, оказал первую доврачебную помощь, проделав наружный массаж сердца. После чего спасенный гражданин пришел в сознание.

Видео спасения мужчины появилось в сети.

Пожар был ликвидирован в 10:36. Спасенного мужчину осмотрела бригада прибывших медиков, однако пострадавший от госпитализации отказался.

Предварительная причина пожара: маломощный источник огня - курение.