Петропавловская ТЭЦ-2 готова к отопительному сезону на 88%

На Петропавловской ТЭЦ-2 работы по подготовке к отопительному сезону идут по плану. Общий процент готовности к осенне-зимнему периоду - 88%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владислав Лукин сообщил, что на теплоцентрали идет ремонт двух котлоагрегатов №№ 9-10 и турбоагрегата №3.

Завершен капитальный и текущий ремонт котлоагрегатов № 3, 5, 7, 8, 11, 12, текущий ремонт турбоагрегатов № 2, 4, 5, 6, 7, обследование дымовой трубы №3 и ремонт дымовой трубы №2.

«Продолжаются работы на новой дымовой трубе. В августе было выявлено отклонение оси трубы от проектного решения. В настоящее время в связи с обнаружением дефекта ведутся демонтажные работы с отметки 39 метров до отметки в 23 метра. Изменения сроков по завершению строительства дымовой трубы не ожидается», - проинформировал В.Лукин.

Ранее в пресс-службе АО «Севказэнерго» отмечали, что демонтаж участка трубы и последующее ее строительство на отопительный сезон не влияют. Новую дымовую трубу планировали запустить в работу не раньше лета следующего года.