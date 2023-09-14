Перевозки по Транскаспийскому маршруту могут быть увеличены в 5 раз - Президент РК

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, высказался за полноценную реализацию транспортно-логистического потенциала стран региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Эта стратегическая по своей сути сфера, по его словам, может стать опорной точкой для стремительного развития региона.

«Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется рост торговых потоков в направлении Китая, Европы, России, Ближнего Востока. Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

На текущем этапе, как подчеркнул Президент, особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут».

«В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры», - отметил Глава государства.

Также, по его словам, для Казахстана крайне важно продолжать совместную с братскими государствами работу по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры для устранения так называемых «узких мест», сдерживающих внутрирегиональную торговлю.

Казахстан нацелен на ускоренную реализацию ряда крупных проектов, которые будут способствовать расширению экономических связей с ближайшими партнерами. Речь идет о железнодорожных проектах Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз, Дарбаза – Мактаарал, а также автомобильной дороге Жанаозен – граница Туркменистана.

«В целом, Казахстан намерен усилить свои позиции в качестве транзитного хаба в Евразии», - отметил Касым-Жомарт Токаев.