Перед Национальным банком поставлены важные задачи по снижению инфляции - Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства представил руководству Национального банка нового председателя Тимура Сулейменова. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, вновь назначенный руководитель имеет большой опыт работы в финансово-экономическом направлении и глубоко погружен в деятельность финансового регулятора. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент поблагодарил Галымжана Пирматова за проделанную работу и отметил, что благодаря принятым мерам обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность.

Глава государства сообщил, что перед Национальным банком поставлены важные задачи по снижению инфляции, развитию финансовых технологий и инноваций, полноценному запуску национальной платежной системы уже в следующем году.

«Мы не первый год думаем над задачей по обеспечению достаточного кредитования бизнеса. О необходимости форсирования данной работы я уже заявил в своем Послании народу Казахстана. Важно найти сбалансированные решения по данному вопросу, активно стимулировать внедрение новых подходов, инструментов и механизмов. Особое внимание следует уделить вопросу международного финансового сотрудничества и взаимодействия Нацбанка с центральными банками и финансовыми институтами третьих стран. В текущих геополитических условиях со стороны глобальных регуляторов усиливается интерес к нашей финансовой системе. Поэтому важно найти «золотую середину» в выстраивании таких отношений и обеспечить надлежащую оценку рисков и последствий для финансовой безопасности страны», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил уверенность, что коллектив Национального банка сможет реализовать все поставленные задачи.