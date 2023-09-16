Пьяный турист оседлал статую в Брюсселе и поплатился крупным штрафом

Турист из Ирландии повредил статую перед историческим зданием в Брюсселе через день после того, как оно открылось для публики после трехлетней реставрации стоимостью 150 миллионов долларов, передает МИА «Казинформ» co ссылкой на New York Post.

На видео, снятом в момент инцидента, видно, как мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, пытается оседлать статую льва у здания Брюссельской фондовой биржи.

По обе стороны от входа в здание биржи расположены статуи львов и человека с факелом, которые были отреставрированы в рамках многомиллионного проекта.

Когда турист попытался спуститься, часть статуи, предположительно факела, отломилась.

По данным местных СМИ, «любитель» исторических памятников был арестован полицией в ближайшем ресторане быстрого питания и заявил, что не осознавал масштаба причиненного им ущерба.

Реставрация статуи будет стоить примерно 19 000 долларов США. Нел Вандевеннет, руководитель проекта по реставрации, заявил, что здание и статуи внесены в список культурного наследия.

«Мы хотели бы провести ремонт быстро, но это наверняка займет несколько недель или даже месяцев», — отметил он. - Все здание только что было восстановлено в своем былом великолепии, включая двух львов, которые были в ужасном состоянии».

Здание открылось для публики в субботу, а видео с туристом-вандалом было снято в воскресенье вечером.