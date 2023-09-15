Ограничить ввод жилья предлагают в Астане

Астана испытывает существенный дефицит инженерной инфраструктуры, питьевой воды, тепло-электроснабжения, а также отведения канализационных и ливневых стоков, что усложняет обеспечение необходимой потребности жителей. В связи с этим предлагается вводить в эксплуатацию жилье, исходя из готовности инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Об этом говорится в документе об утверждении Государственной программы реновации и модернизации жилищного фонда города Астаны до 2028 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Город потребляет 3,1 тыс. Гкал/час тепловой энергии, вырабатывается только 2,7 тыс. Гкал/час тепла, что обеспечивает 28 млн м2 жилых и нежилых площадей, то есть дефицит составляет 350 Гкал/час. С учетом динамики роста населения необходимо строить газовые тепловые станции, которые обеспечат город дополнительно 1,5 тыс. Гкал/час тепловой энергией», - отмечено в проекте программы.

Для решения этих вопросов по поручению Президента РК возобновлено строительство ТЭЦ-3, строится НФС -3 (насосно - фильтровальная станция) и проектируются три газовые тепловые котельные, 2 КОС, электроподстанции «Арай» и «Жұлдыз».

Несмотря на реализацию указанных проектов, при высоких темпах строительства на уровне 3 млн кв. м жилья ежегодно, дефицит энергоисточников и водоснабжения будет сохраняться. Анализ развития жилищного строительства показывает, что существующие мощности энергоисточников позволяют вводить в эксплуатацию не более 2 млн кв.м жилья в год.

В документе отмечено, что в столице текущий дефицит по тепловой энергии составляет 350 Гкал/час и в ближайшие 3 года дефицит может достичь 900 Гкал/час. Кроме того, на поддержание темпов в 3 млн кв. м жилья ежегодно требуется выделение более 200 млрд тенге для строительства инженерной инфраструктуры, при этом необходимо уже в настоящее время решение первоочередных проблем по обеспечению инженерной инфраструктурой, общей стоимостью более 400 млрд тенге», - поясняется в документе.

Вместе с тем, согласно Комплексному плану по компактной застройке столицы, ежегодно на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры из республиканского бюджета выделяется не более 26% от необходимой суммы.

Таким образом, на сегодня город уже испытывает существенный дефицит инженерной инфраструктуры, питьевой воды, тепло-электроснабжения, а также отведения канализационных и ливневых стоков, что усложняет обеспечение необходимой потребности жителей.

«На основании изложенного, на среднесрочную перспективу (до 3–5 лет) предлагается ежегодно вводить в эксплуатацию объёмы жилья, исходя из готовности инженерно-коммуникационной инфраструктуры, то есть 1,5 млн кв. м. По мере завершения реализации проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в части строительства источников, в том числе альтернативных, только в 2025–2028 годы возможно увеличение темпов строительства жилья. В настоящее время столичный многоквартирный жилой фонд составляет 3309 многоквартирных жилых домов (далее – МЖД)», - уточняется в проекте программы.