Объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях предлагает мажилисмен Ходжаназаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дать отсрочку по кредитам фермерам пострадавших от засухи регионов предлагает депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В летние месяцы мы посещали регионы и проводили встречи с местными жителями. Проблем много, одна из них – засуха. Для аграриев ряда районов Павлодарской, Акмолинской и других областей текущий сев и вегетационный период стал сложным. Уровень осадков составил всего 3-9 процентов от нормы. В Шарбактинском и Актогайском районах Павлодарской области дождя не было. С мая по август было жаркая погода, без дождей. Мы озвучили эту проблему на уровне акима области и центральных государственных органов. Наша партия внимательно следила за решением проблемы. 8 сентября после многочисленных обращений фермеров мы снова выехали в Павлодар. В полях лично удостоверились, что ситуация в области складывается критическая», - заявил Айдарбек Ходжаназаров, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Про его словам, ситуация в этом регионе складывается следующим образом:

1) В ряде хозяйств с поля убирают 0,3-1 ц/га. Такой урожай дешевле бросить, чем убрать. В то же время обязательства по кредитам никто не отменял;

2) Дефицит средств ведет к тому, что подготовка к следующей посевной будет под угрозой;

3) Перебои с платежами по кредитам, равно как и реструктуризация займов портят кредитную историю аграриев, в итоге доступ к кредитам еще больше сократится;

4) Предложенные фермерам меры поддержки – нерабочие: отсрочка по кредитам на 3-9 месяцев заканчивается в лучшем случаем в мае, как раз в период посевной. Более того, получить даже эту отсрочку сложно: нужно документально доказать, что поля пострадали от засухи и пройти десятки бюрократических барьеров.

«Надо сказать, что эту историю мы уже проходили в 2021 году: тогда отсрочку по кредиту в АКК получили считанные фермеры, те, кому удалось доказать ущерб», - добавил Айдарбек Ходжаназаров.

В этой связи он предложил:

1) Прекратить скрывать очевидное: акимы областей не влияют на климатические изменения, не отвечают за отсутствие дождей, а значит, засуха не должна засчитываться за провал акима. А вот сокрытие фактов ущерба, отказ в помощи бизнесу и населению – прямая ответственность исполнительной власти. Предлагаем объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях.

2) Отрегулировать алгоритм объявления режима ЧС. Сегодня ЧС - это единственная законная возможность для кредиторов дать отсрочку на срок более года. Однако акиматы месяцами выясняют, как объявить ЧС, топчутся на месте, теряют время. Просим Правительство утвердить, разъяснить и донести до акиматов и населения, как, кем и при каких условиях объявляется режим чрезвычайной ситуации. Владеть этой информацией, считаю, это законное право граждан РК.

3) Правительству необходимо определить механизм фиксации убытков, в том числе с использованием инструментов космомониторинга. Сегодня фиксация ущерба фермера зависит от настроения сотрудников районных акиматов;

4) Финансовым иститутам разработать механизм пролонгации кредитов на 5 лет без начисления дополнительных процентов;

5) Выплатить в оперативном порядке субсидии, которые причитаются фермерам. В Павлодарской области, к примеру, долг по субсидиям составляет 7,3 млрд тенге;

6) Кроме того, нужно дать возможность аграриям реализовать свою продукцию по хорошей цене. Для этого предлагаем отказаться от ограничительных мер, в том числе пошлин на экспорт подсолнечника.