Объем выполненных строительных работ увеличился на 11,4% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам восьми месяцев текущего года почти на 11,5% увеличился объем выполненных строительных работ. При этом, лидируют Кызылординская область, ЗКО, области Абай и Жетысу. Об этом заявил заместитель министра национальной экономики РК Азамат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил вице-министр нацэкономики Азамат Амрин, в разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 28,1%, в том числе в автомобилестроении – на 42,2% и производстве электрооборудования – на 34,3%.

«Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания – на 4%, химической промышленности – на 3,1%, металлических изделий – на 6,4%, напитков – на 5,4%, пластмассовых изделий – на 7,5% и легкой промышленности – на 19,8%. Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 4,3%», - сказал на заседании Правительства Азамат Амрин.

При этом добыча нефти выросла на 6,6%, добыча газа – на 3,2%, добыча прочих полезных ископаемых – на 13,6%, услуги в горнодобывающей промышленности – на 1,8%.

Добыча металлических руд снизилась на 1,2%, добыча угля – на 5,5%.

«Объем выполненных строительных работ увеличился на 11,4%. Положительная динамика зафиксирована в 18 регионах, при этом наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в областях Жетысу и Абай, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях», - добавил он.

Ранее министр сообщил, что по итогам января-августа текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%.