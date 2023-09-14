Новинки казахстанского кино презентовали на Eurasian Film Market в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Алматы стартовал международный кинорынок Eurasian Film Market. Участие в мероприятии приняли продюсеры, сотрудники дистрибьюторских компании, сэйлс-агенты, киносети, стриминговые платформы, компании, оказывающие услуги в сфере кино из стран Европы и СНГ, передает МИА «Казинформ».

Первым свои проекты представил Государственный центр поддержки национального кино. Председатель правления ГЦПНК Курманбек Жумагали отметил, что с 2019 года государство поддержало более 100 кинопроектов на общую сумму свыше 17 млрд тенге, то есть 47 полнометражных, 25 документальных, 24 короткометражных и 8 анимационных фильмов.

«Мы планируем продолжать эту работу и внедрять новые механизмы поддержки отечественного кинорынка. Сейчас у нас есть краткосрочные и долгосрочные задачи, которые мы должны выполнить. Это прежде всего касается совершенствования действующего Закона «О кинематографии», правил и НПА. Также в планах - цифровизация процедуры подачи документов на конкурс», – сказал Курманбек Жумагали.

Зрители ознакомились с такими работами, как «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова, который в октябре будет представлен на престижном кинофестивале в Испании, экшн-боевик «Беркут» Данияра Ибрагимова с впечатляющим актерским составом в лице Санжара Мади, Даурена Сергазина, Асылхана Толепова, Гульназ Жолановой и других.

Участники кинорынка увидели новую работу Адильхана Ержанова «Носорог» и фильм-мюзиклпо мотивам песен «А-Студио» –«Солдат любви» Фархата Шарипова. Особый интерес у собравшихся вызвали два проекта: экшн-драма про коррупцию «Жаза» Максима Акбарова и дебютная работа Айторе Жолдаскали про зарождение казахского рэпа «Шулама».

Также отдельным блоком Киноцентр представил трейлеры фильмов, снятых в 2022-2023 годах при поддержке государства.

Ежегодный Eurasian Film Market отвечает современным потребностям киноиндустрии, расширяет границы регионального сотрудничества и формирует новые бизнес-связи киноиндустрии. Кроме этого, в рамках форума запланирован ряд мероприятий, среди которых панельные дискуссии о дистрибуции контента и технологиях кинопоказа.