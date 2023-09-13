Необходим баланс интересов государства и бизнеса при возврате активов - Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На встрече с представителями отечественного бизнеса Глава государства рассказал о важности соблюдения баланса интересов государства и бизнеса при возврате активов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Знаю, что данный вопрос один из наиболее остро обсуждаемых среди предпринимателей. Давайте поговорим о нем отдельно. Недавно был принят закон о возврате активов, который нацелен на консолидацию мер по возврату активов и, по сути, является актом общественного согласия. В конечном счете, это должно оздоровить нашу экономику и предотвратить социальное расслоение и разобщение. Добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего», - отметил Президент.

Также Глава государства напомнил, что в Послании уже было сказано о необходимости кластеров высокого передела.

«Так называемые флагманы нашей экономики способны стать движущей силой индустриализации, потянуть за собой новую волну промышленного предпринимательства. Мною поставлена задача реализовать не менее 15 крупных проектов в металлургии, химии, машиностроении и других отраслях. Это задача как государства, так и бизнеса. Возможности бюджета ограничены, да и менеджер из государства – не всегда хороший. Поэтому хочу обратиться к состоявшимся крупным бизнесменам нашей страны. У вас есть финансы, опыт, налаженные связи на мировых рынках. Поэтому вы в состоянии проработать реализацию подобных проектов. Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны. Честный и патриотично настроенный бизнес у нас всегда будет в почете и под защитой государства. Скажу откровенно: инвестиции в такие производства будут рассматриваться как серьезная заявка на то, чтобы доказать законность происхождения активов. Если весь приобретенный ранее капитал работает не только на пользу собственника, но и на благо национальной экономики, на процветание Казахстана – это хороший довод, чтобы исключить вопросы об источнике происхождения денег. Но окно для такого компромисса стремительно сужается. Это тоже надо понимать», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил Правительству задействовать весь финансовый, технологический и кадровый потенциал крупного бизнеса в целях диверсификации экономики.

Далее Президент обратил внимание на обеспечение справедливого налогообложения, стимулирующего экономику.

«Бизнес продолжает жаловаться на сложность и нестабильность налогового законодательства. Это снижает уверенность инвесторов, иногда создает для бизнеса проблемы «на ровном месте». Фискальные органы массово вовлекают предпринимателей в судебные тяжбы. В частности, это касается исков о признании сделок недействительными. Нагрузка на суды значительно выросла – фактически на них возложили функцию по проверке правильности исчисления налогов. Это недопустимо, требуются меры для исправления данной ситуации», - отметил Глава государства.

«Нужно кардинально упростить процедуры, искоренить двоякость формулировок. Необходимо, чтобы все спорные случаи неукоснительно трактовались в пользу налогоплательщика», - сказал Президент.

«По оценкам экспертов, в нашей стране четыре миллиона человек из общего количества занятого населения не платят налоги со своих доходов. Микро- и малый бизнес даже при упрощенном налогообложении скрывает и занижает свои обороты. Почти 70% субъектов бизнеса по упрощенной декларации показывают доход меньше пяти миллионов тенге и уплачивают всего 6% от поступлений в рамках данного режима. Поэтому одной из основных целей новой налоговой политики должно стать увеличение количества активных налогоплательщиков через упрощение налоговых процедур, эффективное взаимодействие с населением и бизнесом», - отметил Глава государства.

«Рост национальной экономики серьезно ограничивает нехватка инвестиций. Статистику по вложениям средств в основной капитал можно рассматривать как ключевой индикатор «веры в будущее страны». Но за последние 10 лет отношение инвестиций в основной капитал к чистой прибыли компаний сократилось с 38 до 29%. Другими словами, предприниматели все меньше и меньше прибыли реинвестируют в свой бизнес. В результате, мы не просто недополучаем новые производственные мощности, рабочие места и поступления в бюджет. Мы утрачиваем позиции – основные фонды не обновляются, устаревая физически и технологически. На эту общую проблему накладывается и отсутствие прогресса в диверсификации инвестиционного потока. Значительная часть иностранных вложений (68%) у нас по-прежнему приходится на сырьевые сектора. Тогда как в обрабатывающей промышленности, электроснабжении, транспорте и ряде других отраслей идет отток зарубежных инвестиций», - продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил Правительству предусмотреть в новом Налоговом кодексе эффективный механизм противодействия уклонению от уплаты налогов, а также прописать четкие критерии определения «бестоварности» операций.80% всех налогов в стране уплачивают всего около 260 компаний. С такой сверхконцентрацией Президент призвал бороться за счет повышения объемов поступлений от других налогоплательщиков.Он подчеркнул, что платить налоги должно быть выгоднее и проще, чем уклоняться от них и рисковать, договариваясь с контролирующими органами на местах. В этой связи Касым-Жомарт Токаев призвал не затягивать работу по изменению налогового законодательства.Глава государства также напомнил, что в недавнем Послании были сформулированы решения, направленные на стимулирование корпоративного кредитования, где в первом ряду стоит освобождение инвесторов от налогов и других обязательных платежей на три года. Президент поручил Правительству совместно с бизнес-сообществом дополнительно проработать три-четыре действенные меры, которые способствовали бы привлечению инвестиций в приоритетные сектора экономики.