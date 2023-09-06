Назначен новый пресс-секретарь Президента Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства назначены заведующий отделом внутренней политики АП и пресс-секретарь Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан назначен Байгараев Нурмухамед Исманович.

Нурмухамед Байгараев родился 3 декабря 1987 года в Туркестанской области.

В 2009 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Бакалавр политологии». В 2011 году окончил магистратуру по этой специальности. В 2017 году окончил магистратуру The University of Lancaster (Великобритания, выпускник программы «Болашак») по специальности «Управление проектами».

Трудовой путь начал в 2008 году в агентстве «Хабар» в должности редактора, затем работал продюсером программ.

С 2012 по 2017 год работал продюсером творческого объединения по производству программ НТК АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».

С 2017 по 2018 год – директор Департамента по аналитике и стратегическому развитию в НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

С января по сентябрь 2019 года – заместитель главного редактора АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан».

С сентября 2019 по апрель 2022 года – главный редактор газеты «Айқын».

С апреля по август 2022 года – директор Департамента политической работы центрального аппарата партии «AMANAT».

С августа 2022 по сентябрь 2023 года – заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

Заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан назначена Шайназарова Айжан Болатовна.

Распоряжением Главы государства Тлеп Болат Анапияулы освобожден от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz