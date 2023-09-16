Насколько готов к отопительному сезону Алматы

Готовность теплоэнергокомплекса и инженерных сетей Алматы к зиме на сегодня составляет 95%. Все работы идут по графику. Об этом сообщили в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно плану, полная готовность городского хозяйства Алматы к предстоящему осенне-зимнему периоду будет обеспечена до 1 октября. В межотопительный период этого года в мегаполисе реконструируются и ремонтируются 17,7 км сетей теплоснабжения, 120 км электроснабжения, 43 км водоснабжение, 29 км газоснабжения.

Подготовительные работы ведутся и на объектах АО «Алматинские электрические станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Каскад ГЭС, Западный тепловой комплекс): проводится ремонт энергетического генерирующего оборудования (56 единиц) для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

«Готовность к отопительному периоду городского теплоэнергокомплекса на стадии завершения. При этом готовность тепловых сетей составляет 91%, водоснабжения – 100%, электрических сетей – 99%», - доложился акиму города в ходе совещания руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматы Талгат Малыбаев.

Вопрос подготовки к зимнему периоду находится на личном контроле акима Алматы. Ранее Ерболат Досаев поручил управлению энергетики и водоснабжения (УЭиВ) проконтролировать ход подготовительных работ на объектах теплоснабжения, уделив особое внимание «Южной» районной котельной. Согласно данным управления энергетики и водоснабжения, на указанном объекте ведутся работы по благоустройству территории, изоляции труб газохода, дымохода, ограждению на резервуары хранения мазута. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 93%. После завершения реконструкции котельная обеспечит теплом более 200 тысяч потребителей, в том числе строящихся жилых комплексов Бостандыкского района.

Готовность жилого фонда Алматы также идет согласно утвержденному графику, составляя на сегодня 96%, объектов образования – 98%, здравоохранения – 98%.

«Обеспечить полную готовность к отопительному зимнему сезону – одна из важнейших задач для города. Нужно завершить оставшиеся работы до 1 октября. Улицу Гагарина уже открыли для проезда. Необходимо ускорить завершение строительно-монтажных работ на улице Хаджимукана для удобства передвижения горожан», – отметил Ерболат Досаев, поручив управлениям энергетики, образования и здравоохранения, а также районным акиматам тщательно проконтролировать данные вопросы.