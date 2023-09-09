Матч Казахстан - Северная Ирландия: футбольных фанатов призывают воспользоваться шаттл-автобусами
Начало футбольного матча – в 19:00.
Также, для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов, с 5-ти перехватывающих парковок в 17:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:
- парковка «Столичный цирк»;
- парковка СК «Казахстан»;
- парковка Мечеть «Әзірет Сұлтан»;
- парковка Мечеть «Әбу Насыр Әл-Фараби» (Нұр-Астана);
- парковка Дворец «Жастар».
После окончания игры болельщики футбола также могут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №10, 12, 21, 26, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра.
«Призываем всех автолюбителей на период проведения футбольного матча воспользоваться общественным транспортом. Стоимость проезда 90 тенге. Оплата производится безналичным способом: транспортной картой либо сканированием QR-кода. Также действительны льготные транспортные карты», - отметили в City Transportation Systems.Как сообщалось, казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин приедет в Астану поддержать сборную Казахстана по футболу.
Ранее сборная Казахстана уступила Финляндии в матче отбора ЕВРО-2024.