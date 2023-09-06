Коноплю в подвале выращивал житель Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Подвал превратил в фитолабораторию по выращиванию наркотиков житель Кентау. Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники отдела полиции города Кентау в результате оперативно-розыскных мероприятий установили жителя города, который выращивал наркотики, превратив подвал в фитолабораторию.

В рамках ОПМ «Карасора», полицейские задержали горожанина, который устроил под спальней специальный подвал, где оборудовал фитолабораторию.



При обыске оперативники изъяли в качестве вещественных доказательств 24 ведра с высаженной коноплей, а также 20 спичечных коробков и бумажный сверток с наркотическим средством растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, выращенное в ведрах растение оказалось коноплей, общим весом более 2 кг, а наркотическим средством в спичечных коробках и свертке – высушенная марихуана, весом свыше 300 граммов. Стражи порядка зарегистрировали факт по ч. 2 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».