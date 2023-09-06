Коноплю в подвале выращивал житель Кентау
08:25, 06 Сентябрь 2023
КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Подвал превратил в фитолабораторию по выращиванию наркотиков житель Кентау. Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники отдела полиции города Кентау в результате оперативно-розыскных мероприятий установили жителя города, который выращивал наркотики, превратив подвал в фитолабораторию.
В рамках ОПМ «Карасора», полицейские задержали горожанина, который устроил под спальней специальный подвал, где оборудовал фитолабораторию.