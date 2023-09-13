Кинопремьеры недели: «Взаперти», «Призраки в Венеции» и «После. Навсегда»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На этой неделе казахстанский прокат порадует подборкой качественных премьер для осеннего настроения, среди них премьеры как казахстанских, так и зарубежных фильмов. На экраны выходит казахстанский хоррор «Взаперти», ещё одна история о детективе Эркюле Пуаро в «Призраке в Венеции» и долгожданное продолжение «После. Навсегда», передает МИА «Казинформ».

«Взаперти» – стильный триллер Олжаса Баялбаева по мотивам книги писателя Александра Мендыбаева «Квартиранты». «Взаперти» снят студией QARA, которая также участвовала в создании «Зере» (2021) Даурена Камшибаева и «ҚАШ» (2022) Айсултана Сеитова. Страна: Казахстан.

Макс и Кема знакомятся в гостях и решают уединиться. Вдруг они обнаруживают, что оказались взаперти. Двери незнакомой квартиры ведут в зеркальные лабиринты. Вскоре они обнаруживают, что не одни. Жуткие дети не дают покоя Максу и Кеме. Создатели предупредили, что концовка будет неожиданностью даже для поклонников книги «Квартиранты».

В ролях: Роман Жуков («Страшные истории для рассказа у костра»), Елизавета Юрьева, Сергей Уфимцев («Хакер», «ГОК») и Платон Саввин (сериалы «Здоровый человек» и «Фишер»).

«Түпсана және жасыл нәски» – трагикомедия о социальных проблемах казахстанок. Режиссер Санжар Омаров. Страна: Казахстан.

В центре фильма – жизнь и взаимоотношения Дариги (Хамза Ақсүйрік) и её семьи. Дарига устала от быта и хочет обрести свой голос. Для этого она следует советам популярного коуча Эльмиры, которую сыграла Баян Максаткызы. Дарига решает изменить свою жизнь, начав с себя. Домочадцам не нравится «новая» Дарига, вследствие чего назревает конфликт. Фильм поможет увидеть проблемы, с которыми каждый день сталкиваются женщины в Казахстане.

Роли исполнили Мұхтарұлы Мерей, Кукатова Гайни, Макажан Мерей, Каденова Лидия и Данияр Шахнияз.

«Жyгірмек» – комедийная история режиссера Дастена Шакирова, известного по фильмам «Любовь всегда в моем сердце», «Рэкетир 2: Возмездие» и «Время патриотов». Страна: Казахстан.

Главный герой – молодой помощник районного акима - должен выполнить важное задание. Порученные ему деньги он теряет, гуляя весь вечер с друзьями. Комедийный фильм со звездным актерским составом и качественной съемкой.

В главных ролях - обаятельный певец Нурболат Абдулин и Дастан Касымшал, сыгравший в «Замуж в 30», «Такая life» и «Любовь всегда в моем сердце». Также роли исполнили: Назар Шархан, Еркебулан Токтар, Рустем Жаныаманов, Азиз Бейшеналиев, Бота Нурсеитова, Данагуль Темирсултанова, Толепберген Байсакалов и другие.

«Призраки в Венеции» – захватывающий детектив в жанре триллера. Фильм снят британским актером и режиссером Кеннетом Брана. Он участвовал в таких фильмах, как «Оппенгеймер», «Смерть на Ниле», «Белфаст» и многих других, в качестве создателя и актера. Страна: США.

Эркюль Пуаро уже отошел от дел, но его давняя знакомая приглашает известного детектива на спиритический сеанс. Во время сеанса один из гостей умирает. Теперь Пуаро нужно выяснить, кто стал убийцей. Легендарного детектива сыграл сам Кеннет Брана, в ролях также: Келли Райлли («Настоящий детектив», «Гордость и предубеждение», «Шерлок Хомс» и другие), Мишель Йео («Всё везде и сразу», «Мемуары гейши», «Каратэ пацан», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Джейми Дорнан («Однажды в сказке», «Робин Гуд: Начало», «Пятьдесят оттенков серого») и многие другие звездные актеры.

«После. Навсегда» – пятая часть бестселлера о любовном романе. Режиссёр – Кастиль Лэндон. Страна: США.

Даже рост популярности новой книги не радует безутешного Хардина. Все его мысли продолжает занимать его возлюбленная Тесс, отвергнувшая его. По совету близких Хардин отправляется на отдых в Лиссабон. Он стремится переосмыслить всю историю отношений и вернуть Тесс. Фильм покажет, сойдутся ли снова судьбы двух горячих сердец.

На большие экраны возвращаются Хиро Файнс Тиффин, Джозефин Лэнгфорд, Луиза Ломбард, Стивен Мойер, Мими Кин, Бенжамин Масколо, Наталия Россетти и другие.

«Астрал. 13-й этаж» – жуткий фильм ужасов от режиссера Дэйна Сэйда. Страна: Малайзия.

Игбал замечает, что обладает особенным даром – видит потусторонний мир. Он сталкивается с духом, что долгое время был заперт. Игбал был готов заглушить свой дар, лишь бы жить нормальной жизнью, но зло вселяется в окружающих главного героя людей. Игбалу предстоит защитить семью и друзей от когтей мерзкого зла.

В ролях: Шахидан Абдулла, Бронт Паларэ, Реми Ишак, Надя Нисса, Набила Худа и другие.

«Шимми: Первый король обезьян» – мультфильм о героических приключениях обезьянки. Режиссеры: Ральф и Дик Зондаг. В фильмографии Ральфа Зондага такие работы, как «Вольт», «Покахонтас», «Не бей копытом», «Русалочка: Начало истории Ариэль» и многие другие. Дик Зондаг – режиссер «Балто», «Все псы попадают в рай», «Американская история» и других мультфильмов. Страна: Китай.

Яркий и красивый мультфильм рассказывает историю Шимми – неуклюжей обезьяны с необычайными способностями. Только Шимми обладает достаточной силой, чтобы противостоять злу и спасти целый мир.