Казахстан рассматривает Турцию как свой дальний запад - эксперт

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Руководитель Анкарского центра исследований кризисных ситуаций и политики «Анкасам» Мехмет Сейфетдин Эрол поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» своим мнением о проводимых и предстоящих реформах в Казахстане.

- В нынешних условиях геополитической обстановки мы, с позиции Турции, наблюдаем определенное политико-экономическое возвышение Центрально-Азиатского региона и тюркских государств в целом. В данном контексте отношения между тюркскими странами несут в себе не только двусторонний характер, но и рассматривается в рамках тесных связей всего региона с глобальным миром. Мировые акторы стали более заинтересованы в транзитном потенциале Центральной Азии. В этом плане руководство Казахстана проявляет дальновидность и взвешенность. Именно поэтому указанные глобальные изменения в международных отношениях нашли четкое отражение в ежегодном Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. К слову, одним примером из этого является укрепление логистического потенциала по Транскаспийскому маршруту, что в перспективе с положительной точки зрения затронет ряд стран и придаст импульс развитию взаимоотношений.

- С учетом сегодняшних реалий геополитической обстановки на каком уровне отношения между Казахстаном и Турцией?

- Когда мы рассматриваем отношения между Турцией и Казахстаном с геополитической точки зрения, мы видим, что у двух государств имеется множество общих точек зрения в плане собственных рисков и возможностей. Поскольку наши страны располагаются в схожих географических условиях и имеют очень значительную роль в плане местонахождения для всего мирового сообщества, возникает необходимость проводить взвешенную внешнюю политику. Одновременно являясь стратегическими точками в мировой экономике и политике, Турция и Казахстан вынуждено сталкиваются со схожими перспективами и потенциальными угрозами. Указанное неизбежно требует от нас ведения более аккуратной политики, а также широкой интеграции в регионе и в мире.

Турция и Казахстан – не чужие друг другу государства. У нас общая история, культура и ценности. Мы понимаем друг друга фундаментально. Могу отметить, что Турция считает Казахстан своей прародиной, а Казахстан рассматривает Турцию как свой дальний запад. То есть региональные и глобальные цели двух стран также пересекаются в аналогичном смысле. Отношения Анкары и Астаны постепенно укреплялись с момента обретения Казахстаном независимости. Взаимодействия получили новый импульс развития после того, как Касым-Жомарт Токаев стал Президентом. В этом смысле отношения между двумя лидерами очень важны. За счет этого две страны выделяются своим взаимопониманием, которое расширяет сотрудничество. Иными словами, это не два далеких друг для друга государства, и мы видим картину братских подходов друг к другу. Здесь можно вспомнить то, как Казахстан протянул руку помощи Турции после землетрясения. Более того братские отношения подчеркиваются тем, что Президент Казахстана в своем Послании не оставил без внимания Турцию, как стратегического партнера. Это для улучшения взаимоотношений имеет широкое значение.

- Как в целом экспертное сообщество Турции оценивает проводимые Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым реформы в стране?

- Мы пристально наблюдаем за текущими событиями в Казахстане. Послания Президента народу Казахстана с различными экономическими и политическими преобразованиями проводятся с 2019 года. Как правило, в озвучиваемых ежегодных обращениях к гражданам страны Глава государства подводит итоги проделанной работы, что очень важно с точки зрения самокритики и отражения видения на будущее при построении нового Казахстана.

По этой причине дискурс Касым-Жомарта Токаева в процессе строительства современного государства, в котором слышится обращение к нации по дальнейшему укреплению отношений между властью и народом, очень актуален. Я считаю это важным, поскольку подход, выдвинутый казахстанским лидером в Послании, основывается на всяческих преобразованиях, которые, в свою очередь, показывают, что Казахстан имеет справедливую, подотчетную и прозрачную власть, развивающуюся и укрепляющуюся в едином механизме со своим народом.

Что наиболее важным было в Послании Главы государства на Ваш счет?

- Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана очень содержательное. Озвучены вопросы внутренней и внешней политики. Президентом предложены конкретные направления по развитию государства. В этом смысле Послание можно считать своего рода дорожной картой для Казахстана. В словах Касым-Жомарта Токаева я вижу обращение не только к нации, но и ко всем странам мира. Затронутые темы в тексте Послания не ограничиваются Казахстаном, это мессендж, который должен быть принят во внимание всеми государствами мира. Именно с учетом этого всеобъемлющее Послание Президента Казахстана очень важно и актуально, как внутри страны, так и за ее пределами.

Здесь хочу отметить, что сделанный особый акцент Президентом РК на развитии оборонно-промышленного комплекса, транспортно-логистического потенциала, атомной энергетики и водных ресурсов дает широкий спектр взаимодействия между нашими странами в рамках взаимовыгодных условий.

К примеру, нефть пить нельзя. Это сырье никогда не сможет заменить воду. Сейчас в мире идет война за ресурсы. Ранее нефть была очень важна, но сейчас из-за изменения климата мир движется к конфликтам, которые мы будем называть «водными войнами». Точные определения, сделанные Касым-Жомартом Токаевым по водохозяйственному вопросу весьма актуальны. Теперь общественность должна стать более осознанной в отношении потребления ограниченных ресурсов. Конечно, ответственность здесь лежит не только на обществе. Государство также должно взять на себя ведущую роль в этом отношении. В связи с этим, Президент Казахстана пытается создать административные институты по управлению водными ресурсами.

Сегодня все страны мира, особенно страны близлежащего региона к Казахстану, должны предпринять коллективный шаг в отношении управления водными ресурсами. В основном привыкли говорить, что на Ближнем Востоке и в Африке имеется нехватка воды, но и в Центральной Азии водные ресурсы истощаются. В 2040-х годах эта ситуация станет более очевидной по мере роста численности населения. Поэтому проводимые реформы по водному хозяйству и водным ресурсам имеют большое значение.

Если мы посмотрим на это с точки зрения Турции, то уже можно наблюдать тенденцию того, что наша страна движется к проблеме нехватки водных ресурсов. Относительно недавно и у нас в стране были предприняты некоторые шаги для предотвращения этой проблемы. Эту ситуацию, которая поставит под угрозу будущее многих регионов, необходимо решать сообща. По этой причине я рассматриваю создание Министерства водных ресурсов и ирригаций в Казахстане как шаг, который не только приведет к решению водной проблематики страны, но и как вклад в развитие сотрудничества в контексте трансграничных вод с региональными государствами.

- Вы говорили, что и в Турции проводятся различные реформы, в том числе и по водной проблематике. Какие имеются сходства в проводимых преобразованиях у двух глав государств?

- Основная причина реформ в государстве – защитить страну от внешних угроз и повысить внутреннее благосостояние народа. В этом смысле главное сходство между Касым-Жомартом Токаевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, как и со всеми другими реформистскими лидерами в истории, заключается в их решимости проявить волю и действовать для достижения поставленных целей. Важнейшей схожей чертой этих двух лидеров является то, что они прогнозируют на несколько шагов вперед. Нынешние реформаторские действия Касым-Жомарта Токаева – это миссия по укреплению позиций Казахстана. Путь к достижению этой цели лежит через создание более справедливого и процветающего государства, лучше адаптированного к международному сообществу.

Когда говорится о «Столетии Турции» подразумевается ее успешное развитие. В данном контексте мы видим сходство между двумя странами. Оба лидера стремятся привести свое государство к более сильному и процветающему положению.

Казахстан и Турция всегда были солидарны между собой. Укрепляя узы братства, постоянно поддерживают друг друга во всех вопросах. Я считаю, что это с течением времени только усилится.